L'enseigne Alinea pourrait se séparer de 17 magasins et 1 000 emplois

FRANCE. Placée en redressement judiciaire en mai 2020 avec un passif de 12 M€ pour un chiffre d'affaires de 257 M€ et 62 M€ de résultat négatif, l'entreprise Alinea n'a pu recueillir que trois offres de reprise partielle. Il s'agit en premier lieu de celle déposée par ses actionnaires actuels, à savoir son PDG Alexis Mulliez, détenteur de 15% des parts, et l'Association Familiale Mulliez (AFM, 85%), réunis pour l'occasion au sein de l'entité Néomarché. Les autres concernent seulement le magasin de Poitiers convoité par la Foir'Fouille et Gifi pour étendre leur propres réseaux.Le Tribunal de commerce de Marseille s'est réuni lundi 31 août 2020 pour étudier ces projets et donnera sa décision dans les prochains jours.Basée à Aubagne, près de Marseille, l'enseigne d'ameublement compte vingt-six magasins. L'offre principale - la seule évitant la liquidation et la disparition d'Alinea - ne concerne que neuf d'entre eux et 865 emplois sur les 1 851 existants. Parallèlement, Néomarché injectera 2 M€ en aides au retour à l'emploi pour ses salariés non retenus, dont la plupart se verront proposer de nouveau poste en CDI au sein d'une des entreprises de la famille Mulliez ou d'autres. Alinea vendra son siège social et les magasins non repris. Les actionnaires actuels bénéficieraient alors d'une ordonnance gouvernementale post-Covid du 20 mai 2020 permettant des dérogations à la loi actuelle interdisant aux dirigeants d'une entreprise déposant le bilan de détenir des actifs dans celle-ci pendant cinq ans.Alinea a été fondé en 1989 par Auchan et rachetée en 2017 par Alexis Mulliez, propriétaire d'Auchan et de Décathlon.