L'enquête d'utilité publique de la Ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur sera lancée en 2021

FRANCE. Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat français chargé des Transports auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, a donné son accord, lundi 24 février 2020, au lancement de l'enquête d'utilité publique de la Ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur (LNPCA) en fixant son périmètre. Il portera "sur les phases 1 et 2 et les études et outils de maîtrise du foncier pour poursuivre la préparation des phases 3 et 4". Elle sera lancée en 2021.La phase 1 concerne principalement la réalisation de la gare TGV de Nice Aéroport à quatre voies à quai, les aménagements du RER toulonnais, le réaménagement du plateau de la gare de Marseille-Saint-Charles et des voies des faisceaux Est et Ouest qui y convergent. La phase 2 englobe la réalisation des aménagements entre Cannes et Nice de la navette azuréenne et de la traversée ferroviaire souterraine de Marseille SNCF Réseau programme pour 2023 les premiers travaux de la LNPCA avec la phase 1. La mise en service de cette ligne s'effectuera entre 2026 et 2035.Les deux premières phases permettront un gain de temps de parcours de quinze minutes pour les 20 000 trains traversant chaque année Marseille (en provenance ou en direction de Toulon et Nice).Les prochaines phases (prévue à l'horizon 2030) se focaliseront sur la création de nouvelles voies entre Cannes-Nice (phase 3), Cannes-Le Muy et Aubagne-Toulon (phase 4).Destinée à désaturer les noeuds ferroviaires de Marseille, Toulon, Nice et la Côte d'Azur, la LNPCA (héritière de l'ancien projet LGV Paca) reliera Marseille à la ville italienne de Vintimille. Après un investissement de près de 3 mrds€, elle améliorera les déplacements au quotidien des Provençaux et Azuréens au sein des trois aires métropolitaines de Marseille-Aix, Toulon, Nice et la Côte d'Azur qui concentrent 90% de la population des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.