L'émirati Masdar va produire de l’hydrogène vert en Égypte

ÉGYPTE. Après les signatures, mercredi 20 avril 2022, de deux nouveaux protocoles d'accord pour promouvoir le carburant vert et l'ammoniac vert dans la zone économique du Canal de Suez, Masdar, filiale à 100% de Mubadala Investment Company, et Hassan Allam Utilities, filiale du groupe émirati Hassam Allam Holding, annoncent également, dimanche 24 avril 2022, la construction d'une usine de production d'hydrogène vert en Égypte." Ces accords représentent une étape essentielle dans le développement de l'économie verte de l'hydrogène pour les EAU et l'Égypte, et joueront un rôle important dans les efforts de décarbonisation de nos deux nations. En travaillant avec des partenaires tels que Hassan Allam Utilities, nous pouvons aider le marché de l'hydrogène vert à atteindre son plein potentiel dans les années à venir et à jouer son rôle dans le soutien à la transition énergétique mondiale", souligne Mohamed Jameel Al Ramahin directeur général de Masdar (20 mrds$ d'actifs pour une capacité de plus de 15 GW), basé à Abu Dhabi. Pour Amr Allam, Pdg de Hassan Allam Holding, "grâce à ce partenariat avec Masdar, nous cherchons à exploiter la technologie de pointe pour faire la différence en Égypte en tirant parti des sources abondantes d'énergie verte du pays."Les deux entités prévoient de produire 480 000 tonnes annuelles d'hydrogène, obtenu par électrolyse à partir d'une source d'énergie renouvelable. Elles ont paraphé un engagement avec le Fonds souverain d'Égypte (TSFE), la Compagnie égyptienne de transport d'électricité (EETC) et l'Autorité des énergies nouvelles et renouvelables (NREA). Ce texte s'inscrit dans le cadre de la stratégie "Vision 2030" du gouvernement égyptien et du renforcement du partenariat stratégique entre l'Égypte et les Émirats arabes unis dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert. Ces deux pays accueilleront respectivement les conférences des parties sur le Climat COP27 (Charm el-Cheikh du 7 au 8 novembre 2022) et COP28 (Dubaï du 6 au 17 novembre 2023), organisées par l'Onu.