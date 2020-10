L'égalité entre femmes et hommes dans l'UE devrait être atteinte dans ... 60 ans

EIGE a défini sept indicateurs, dont un qui n'entre pas dans le calcul de l'indice (la violence), pour mesurer le gap entre femmes et hommes : le travail (employabilité, ségrégation et qualité du travail), la santé, l'argent (revenus, situation économique), le pouvoir (politique ou poste de responsabilité au sein de l'entreprise ou dans une association), le savoir et le temps (celui passé aux travaux ménagers et à éduquer les enfants ou petits-enfants et à s'occuper de personnes âgées ou handicapées).

C'est dans le domaine de la santé que l'égalité des genres s'avère la plus flagrante avec un score de 88,0, suivie par l'argent (80,6). En revanche, l'indicateur sur le pouvoir enregistre le plus mauvais indice européen (53,5). 70,5% des ministres des pays européens sont des hommes et seules 26,6% des femmes se trouvent dans des postes de haut niveau en entreprise et 15,4% pour les instances nationales de gouvernance des sports olympiques.



Des progrès sont réalisés mais, Evelyn Regner, présidente de la commission des droits des femmes et de l'égalité des genres au Parlement européen, parle d'"un rythme d'escargot." Elle s'alarme également du fait que "la Covid-19 a exacerbé les inégalités et mis en danger les avancées réalisées durant les dernières décennies (...) Tous nos efforts de relance doivent intégrer la dimension de genre pour que les héros et héroïnes de la pandémie ne sombrent pas dans une crise de longue durée. Le fardeau des activités de soins non rémunérées, la ségrégation des secteurs du travail, le nombre alarmant d’actes de violence à l’encontre des femmes et le manque de femmes à des postes de direction ne se résoudront pas d’eux-mêmes. Nous avons besoin d’actions de la part de tous les pays de l’UE, ainsi que de mesures contraignantes."