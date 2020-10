L’écotourisme local au cœur d’une dynamique sans précédent, soutenue par une dizaine d’événements animés par la jeunesse reliant les rives méditerranéennes 1ère édition du "Day Tour VERTueux" le 17 octobre 2020



L'association DEFISMED inaugure à partir du 28 septembre 2020 l’opération « Tous Entrepreneurs VERTueux » qui appelle les citoyens, la jeunesse, les territoires et les professionnels à se mobiliser pour déployer et imaginer localement le "tourisme d'après". Une vaste enquête est lancée questionnant les potentiels de développement de l'écotourisme entre les rives de la Méditerranée, impliquant étroitement les populations locales et les écotouristes.







Le « Day Tour VERTueux » sera animé le 17 octobre 2020 en simultané par des étudiants avec la création de 18 " Collectif Defismed Jeunes" depuis l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Italie et la France souhaitant s'impliquer dans cette prise de conscience et fêter localement leurs initiatives écotouristiques selon leurs pays, coutumes, enjeux, atouts.... Cet écotourisme de nouvelle génération, reliant d'innombrables initiatives dans nos territoires, pourrait-il faire éclore un nouveau modèle de tourisme, et contribuer à la transition écologique de la Région ? Quelles formes innovantes et populaires pourrait-il prendre, alimenté collectivement par les sociétés civiles de chaque côté de la Méditerranée ?



Deux objectifs parallèles : Mobiliser la jeunesse euroméditerranéenne à adopter l’écotourisme, et bénéficier d’un dispositif commun partageant leurs expériences et leurs éventuelles perspectives de carrière dans ce secteur émergent.



Faire appel à la créativité et l'ingéniosité des étudiants pour être force de propositions auprès de DEFISMED en faveur de projets collectifs innovant renforçant l'image « VERTueuse » de l'écotourisme et questionnant ses potentiels de développements. Participez et devenez acteurs de votre futur en repérant sur la page en repérant sur la page https://defismed.fr (filtre de la carte WEB « Etudiants »), les animations de ces Collectifs que vous pourrez partager près de chez vous le 17 octobre prochain ! (Inscription gratuite mais recommandée car places limitées) !

Inscrivez-vous pour 2021 à contact@defiismed.fr

DEFISMED est une association grassoise loi 1901 de droit français. Elle a été alimentée par la volonté de professionnels et citoyens de regrouper leurs compétences et d’échanger des savoir-faire entre l’ensemble des acteurs des pays méditerranéens engagés dans la promotion du patrimoine naturel et de sa préservation, à l’aube d’un impact majeur attendu des changements climatiques en cours. Aujourd’hui, DEFISMED est à un virage décisif de son évolution. Elle s’oriente vers la mise en valeurs de tous les savoir-faire verts en s’appuyant sur les experts avec qui elle travaille et sur les leviers extraordinaires que représentent la société civile et la transition écologique et touristique dans cette région du monde.











