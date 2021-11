L'économie de l'UE passe d'une phase de reprise à une phase d'expansion

La Commission européenne alerte sur "l'apparition de poches de pénuries de main d'œuvre, notamment dans les secteurs où l'activité est la plus forte". En cas de prolongement, elles pourraient "freiner l'activité et alimenter l'inflation en créant des pressions salariales".

Si l'Union européenne a créé environ 1,5 million de nouveaux emplois au deuxième trimestre 2021, les effectifs totaux demeuraient inférieurs de 1% à leur niveau d'avant la pandémie. Le chômage a néanmoins continué à baisser dans les mois suivants pour atteindre un taux de 6,8% en août 2021, un ratio à peine plus élevé que celui de la fin 2019.

L'emploi devrait progresser de 0,8% en 2021, 1% en 2022 et 0,6% en 2025. Le taux de chômage passerait ainsi de 7,1% en 2021 à 6,7% en 2022 et 6,5% en 2023 dans l'Union européenne et, respectivement de 7,9%, 7,5% et 7,3% dans la zone euro.



Une tendance à une amélioration du déficit agrégé de l'UE laisse envisager un chiffre de 6,6% du PIB en 2021 (contre 6,9% en 2020). Il faudra attendre la digestion des mesures de relance budgétaire pour le voir chuter à 3,6% en 2022 et à 2,3% en 2023. "Après avoir atteint environ 92 % dans l'UE (99 % dans la zone euro), le ratio d'endettement agrégé devrait globalement se stabiliser cette année et commencer à diminuer en 2022 et atteindre 89 % du PIB en 2023 (97 % dans la zone euro)", dévoile l'étude.