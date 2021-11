L'eau, promesse d'émancipation

L’émancipation des femmes dépend de certaines conditions essentielles notamment leur santé, leur indépendance financière, leur accès à la justice et leur participation aux décisions et à la vie publique. En milieu rural, l’accès à l’eau potable reste à ce jour un enjeu majeur pour les femmes et les filles. S'il représente un accélérateur, il peut également constituer un frein à cette émancipation.