L'autorité italienne de la concurrence inflige 200 M€ d'amendes à Amazon et Apple

ITALIE. L'Autorité italienne de la concurrence et du marché (AGCM) a condamné, mardi 23 novembre 2021, Amazon et Apple pour entente concernant la limitation des ventes sur la plate-forme amazon.it. Tous les revendeurs de produits Apple et Beats (racheté en juillet 2014 par Apple) n'étaient pas autorisés à opérer sur cette place de marché. Les deux entreprises sont sanctionnées par des amendes respectivement de 68,73 M€ et de 134,53 M€. Elles ont l'obligation de mettre fin aux restrictions permettant à d'autres entreprises de vendre des produits Apple et Beats (principalement iPhone, iPAd, AirPods et iWatch) de manière non discriminatoire.



Selon l'enquête de l'AGCM, un accord commercial signé le 31 octobre 2018 interdisait aux revendeurs officiels et non officiels de produits Apple et Beats d'utiliser Amazon.it pour réserver la vente de ces produits sur amazon.it "à Amazon et à certains sujets choisis individuellement et de manière discriminatoire - ils violent l'art. 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne".

Elle conclut qu'Apple et Amazon ont bien eu "la volonté d'introduire des restrictions purement quantitatives du nombre de revendeurs" dans l'objectif d'augmenter leurs gains. De plus, cette situation "limitait le choix pour les acheteurs et réduisait la possibilité d'obtenir des rabais", tout en "limitant les ventes transfrontalières en discriminant sur une base géographique".