L'autorisation de la construction de 800 logements en Palestine par Israël est dénoncée de toutes parts

Le gouvernement égyptien a aussi fait part de sa désapprobation. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères stipule que "cette décision est une nouvelle forme de violation des décisions de légitimité internationale, qui sape la possibilité de parvenir à la solution à deux États".



Depuis 2014, le processus de paix est bloqué entre Israéliens et Palestiniens, justement à cause du refus d'Israël d'arrêter les activités de colonisation dans les territoires occupés et d'accepter les frontières de 1967 comme bases de négociation pour la création d'un État palestinien.



Le Caire "rejette totalement la poursuite des activités de colonisation dans le territoire palestinien occupé, à savoir à Jérusalem-Est" et "appelle dans le même contexte, à la cessation immédiate des constructions injustes".



Cette annonce déçoit également le Conseil de Yesha. Mais pour une autre raison. L'organisation représentant les colons de Cisjordanie et de Gaza s'étonne que ne soient pas évoqués d'autres projets pourtant prévus par l'ordre du jour du HPC comme la construction d'hôtels dans la région de Bethléem, l'agrandissement de villes palestiniennes et surtout la légalisation de constructions existantes. "En refusant de légaliser des localités juives et en autorisant des constructions illégales palestiniennes, le gouvernement israélien fait de la ségrégation envers les habitants israéliens de Judée-Samarie (NDLR : nom biblique de la Cisjordanie)" commente le Conseil de Yesha.



Plus de 450 000 Israéliens habitent déjà dans ces colonies de Cisjordanie aux côtés de 2,8 millions de Palestiniens.