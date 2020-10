L'augmentation des achats en ligne se poursuivra post-Covid-19, notamment en Turquie

Si les achats en ligne augmentent (en particulier chez ceux qui ont fait des études supérieures et chez les 25-44 ans), les dépenses des consommateurs diminuent. "Dans les économies émergentes et développées les dépenses les plus importantes sont reportées, dans les économies émergentes, elles se concentrent davantage sur les produits essentiels", montre l'étude. Les secteurs du tourisme et des voyages ont subi le plus fort déclin avec un recul de 75% des dépenses moyennes par acheteur en ligne, suivie des achats de meubles (-53) et des biens électroniques (-48%).



"La Covid-19 a accéléré le passage à un monde plus numérique. Les changements qui se produisent actuellement auront des effets durables lorsque l'économie mondiale redémarrera", souligne Mukhisa Kituyi, secrétaire général de la Cnuced.

55% des sondés assurent qu'ils poursuivront leurs habitudes prises durant la crise du coronavirus de passer par le e-commerce pour les produits essentiels après la pandémie. Tandis que 53% assurent qu'ils achèteront plus souvent en ligne.



22% des Turcs (15% des Italiens) affirment même, qu'après la Covid-19, les achats en ligne deviendront leur seul moyen d'acquérir des biens. C'est la plus forte proportion enregistrée dans les neuf pays étudiés. De plus, ils seront 36% (25% pour les Italiens) à acheter autant en ligne que dans les magasins physiques et prennent la seconde place derrière les Chinois (51%) sur cet item. "Dans le monde post-Covid-19, la croissance sans précédent du commerce électronique va bouleverser les cadres nationaux et internationaux du commerce de détail", affirme Carlo Terreni, président de NetComm Suisse.



"Les entreprises qui placent le commerce électronique au coeur de leurs stratégies commerciales sont préparées à l'ère post-Covid-19", souligne Yomi Castro, fondatrice et Pdg d'Inveon, partenaire de l'enquête. "Il existe une énorme opportunité pour les industries qui sont encore plus habituées aux achats physiques, comme les biens de consommation rapide et les les produits pharmaceutiques", poursuit-elle. Carlo Terreni appelle "les décideurs politique à adopter des mesures concrètes pour faciliter l'adoption du commerce électronique par les petites et moyennes entreprises, créer des viviers de talents spécialisés et attirer les investisseurs internationaux ans le domaine du commerce électronique."



* Afrique du Sud, Allemagne, Brésil, Chine, Fédération russe, Italie, République de Corée, Suisse, Turquie.