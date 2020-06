L'assureur italien Generali entre dans le capital de son compatriote Cattolica

ITALIE. Les deux assureurs italiens Generali (Assicurazioni Generali) et Cattolica Assicurazioni annoncent, jeudi 25 juin 2020, un rapprochement sur quatre domaines : la gestion d'actifs, l'internet des objets (IoT), la santé et la réassurance.



Generali (69,78 mrds de primes brutes émises en 2019) va devenir un actionnaire majeur de Cattolica (6,94 mrds€) en acquérant 24,4% de ses actions à travers une augmentation de capital de 300 M€ (54,054 millions d'actions au prix de 5,55 € par action). Trois de ces membres vont pouvoir siéger à son conseil d'administration.

Le communiqué commun précise que l'opération s'effectuera sous réserve que Cattolica se transforme de coopérative en société par actions (Società per Azioni). Son conseil d'administration se réunira en assemblée générale extraordinaire, au plus tard le 31 juillet 2020, pour approuver ce changement de statut juridique avec effet différé au 1er avril 2021.



Generali bénéficie également d'une possibilité ultérieure de souscrire à une autre augmentation de capital pour un montant maximum de 200 M€ supplémentaires.



"Le partenariat stratégique avec Cattolica représente actuellement une opportunité unique en Italie pour une croissance rentable de la gestion d'actifs et de services innovants pour les clients IARD (NDLR : Incendie, accident, risques divers)... Cela va nous permettre d'étendre nos services de santé et d'internet à plus de 3,5 millions de clients de Cattolica", commente Marco Sesana, Manager pays et CEO de Generali Italia and Global Business Lines.