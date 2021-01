L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse lance des ateliers sur les enjeux environnementaux des espaces côtiers et insulaires en Méditerranée

MEDITERRANEE. L'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse (RMC) a donné virtuellement, mardi 12 janvier 2021, le coup d'envoi à une trentaine d'ateliers et conférences destinés à alimenter les travaux des Journées des Engagements ICO (pour Island Coast Ocean - Îles, Côte, océan) qui se tiendront les 8 et 9 septembre 2021 au Palais de la Bourse à Marseille, en parallèle du Congrès mondial de la Nature (UICN). Prévu en juin 2020, et reporté pour cause de pandémie de Covid-19, ce dernier devrait lui se tenir du 3 au 11 septembre 2021 au Palais des Congrès et des Expositions Chanot de la cité phocéenne.Orchestrés par la RMC, sous le haut-patronage du ministère français de la Transition écologique et en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie AIx-Marseille-Provence (CCIAMP), le conservatoire du littoral et quatre organisations non gouvernementales (Initiative PIM, Smilo, Fondation Sulubaaï et Ecocean), ces rendez-vous prendront le nom d'Ico Solutions. Les discussions, débutées le 1er décembre 2020, se poursuivront jusqu'à juin 2021 sous formes d'ateliers et de rencontres. Réunissant des organisations publiques, des entreprises, des experts, des universitaires et des associations, elles porteront sur les enjeux environnementaux des espaces côtiers et insulaires en Méditerranée et devront déboucher sur des propositions.