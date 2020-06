L'agence de communication tunisienne URéputation accusée d'avoir truqué la présidentielle tunisienne

"Les individus derrière cette activité ont utilisé de faux comptes pour se faire passer pour des locaux dans les pays qu'ils ciblaient, publier et aimer leur propre contenu, conduire les gens vers des sites hors plateforme et gérer des groupes et des pages se présentant comme des entités de presse indépendantes", souligne le porte-parole du réseau social dans un communiqué. "'Certaines de ces pages se sont livrées à des tactiques abusives de développement d'audience, changeant leur objectif de thèmes non politiques à des thèmes politiques, y compris des changements substantiels de nom et d'administration au fil du temps", poursuit-il.

Facebook parle d'"audiences trompeuses" qui réunissaient tout de même quatre millions d'internautes au total sur l'ensemble des pages.Dans un rapport de trente pages sous le titre " Opération Carthage ", DFRLab accuse, par exemple, Maghreb Info d'avoir soutenu le finaliste à la présidentielle tunisienne anticipée de septembre et octobre 2019 , Nabil Karoui, en publiant de fausses informations, contre rémunération, pour lui amener des voix. Avec, par exemple, un faux sondage pré-électoral envisageant une nette avance de ce candidat sur ses adversaires au premier tour (voir capture écran ci-dessus).Les auteurs de l'enquête affirment avoir établi un lien entre ces sites et les collaborateurs de l'entreprise URéputation qui rédigeaient les articles, en violation de la charte de Facebook sur les interférences étrangères. Il s'agirait donc de "désinformation à but lucratif", sous forme de publicités, selon le centre de recherches.Selon le journal tunisien Espace Manager, plusieurs candidats à ce scrutin ont décidé de poursuivre en justice URéputation et Lofti Bel Hadj, et en premier lieu Youssef Chahed, ancien premier ministre.