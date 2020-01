L'aéroport de Bordeaux a accueilli 7,7 millions de passagers en 2019

FRANCE. Le trafic de l'aéroport de Bordeaux a connu une croissance de 13,3% en 2019 avec 7,7 millions de passagers accueillis. Cette progression s'appuie sur le développement de l'international (60% du trafic total et 90% des 39 nouvelles lignes ouvertes en 2019) qui connait une hausse de 20,4%. Les hubs internationaux représentent plus du tiers du trafic international.La plate-forme girondine lance d'ailleurs les travaux de construction d'un nouveau satellite international avec la création de deux nouvelles aires avions et le réaménagement de zones d'embarquement existantes par la création d'un nouveau bâtiment. D'une surface de 3 500 m² et livré dans le courant de l'été 2020, il permettra de proposer quatre nouvelles salles d'attente à l'embarquement et un espace de restauration et de commerce.Le trafic national (3,07 millions de passagers) progresse lui de seulement 4%, mais les lignes domestiques occupent les deux premières places du Top 10 avec Paris (1,21 million de passagers) et Lyon (581 780 passagers). Suivent Londres (321 848) et Marseille (426 199). Le Royaume-Uni se trouve en tête des destinations étrangères avec 744 125 passagers (+11,1%), talonné par l'Espagne (741 833, +27,6%) puis l'Italie (508 896, +25,5%). A noter la forte progression du Maroc (+54,9% avec 353 324 passagers) et du Portugal (+40,5% et 391 852 passagers) grâce à l'arrivée, en avril 2019, d'une base Ryanair venant compléter l'offre du terminal low cost billi qui accueille aussi les avions postés de Volotea et easyJet.L'aéroport de Bordeaux proposait 113 destinations en 2019 desservies par trente-quatre compagnies aériennes. Pascal Personne, président du Directoire de la SA Aéroport de Bordeaux-Mérignac prévoit "une croissance plus modérée dès 2020, portée essentiellement par le réseau développé depuis dix ans."