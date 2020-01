L'aéroport Nice Côte d'Azur n'émettra plus de gaz à effet de serre en 2030

Ce modèle s'applique aussi à Cannes-Mandelieu qui atteindra la première étape de zéro émission en 2030 et celle d'absorption (14 tonnes équivalent CO2 par an) en 2034. Et bien entendu à l'aéroport Nice Côte d'Azur, second français derrière ceux de la région parisienne avec 13,85 millions de passagers transportés en 2018, avec les mêmes délais. Déjà neutre carbone depuis 2016, il réduit aujourd'hui 80% de ses émissions de gaz à effet de serre et atteindra les 83% en 2020 et les 86% en 2021 pour arriver à 100% en 2030.



"Aujourd’hui, un passager qui transite par nos terminaux représente à peine 100 grammes de CO2, c’est 92% de moins que dans la moyenne des aéroports européens et un record autant qu’une incitation à faire encore mieux. Ces derniers grammes sont les plus difficiles à supprimer car ils nous confrontent à des barrières techniques ou technologiques, que nous allons lever pour atteindre l’objectif de ne plus émettre un seul gramme en seulement 10 ans", commente Isabelle Vandrot, chef du département Développement durable et Environnement d’Aéroports de la Côte d’Azur.



Pour arriver à cet objectif, les aéroports de la Côte d'Azur ont déjà supprimé le gaz dans leur terminal Fret et leur pôle technique et s'apprête à le faire progressivement dans l'ensemble des autres bâtiments. La fourniture d'énergie par des panneaux solaires photovoltaïques et la décarbonisation des engins spéciaux participe aujourd'hui à ce programme. Demain, la généralisation des passerelles 400Hz (permettant aux appareils au sol de ne pas faire tourner leurs moteurs auxiliaires pour fournir l'électricité à bord), le basculement de toute la flotte en 100% électrique, et le soutien à la création et au développement d'une offre de mobilité douce pour connecter l'aéroport à son territoire, complèteront cet effort.