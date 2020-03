L'aéroport Marseille Provence regroupe toutes ses opérations sur un seul Hall

FRANCE. Après l' aéroport Nice Côte d'Azur , c'est celui de Marseille Provence qui décide de concentrer ses opérations sur un seul terminal à cause du coronavirus, de la réduction du nombre de vols induite et, depuis mardi 17 mars 2020 au matin, de la suspension des vols internationaux à destination de l'espace Schengen.Selon un communiqué de la plate-forme phocéenne, toutes les opérations vont être regroupées au Terminal 1 Hall B. A compter du mercredi 18 mars 2020 au matin, le Terminal 2 sera fermé temporairement et le Terminal 1 Hall A cessera progressivement toute activité jusqu'à l'arrêt du programme des vols."L'aéroport Marseille Provence a engagé une large réorganisation, imposée par les contraintes inhérentes à la pandémie de Covid-19, et en s'inscrivant dans une démarche responsable de gestion des passagers dans le respect des règles de sécurité et du sûreté du transport aérien", précise le texte.