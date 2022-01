L’adoption de la digitalisation: l’avenir des startups dans la région Sud Med

L’objectif de ce policy brief est de souligner l’importance du secteur des TIC dans la région Sud Med en tant que nouvelle opportunité pour les start-ups de lancer leurs activités. Après avoir donné une vue d’ensemble du secteur des TIC dans cette région, nous fournirons quelques exemples d’initiatives gouvernementales, et soulignerons les principaux défis auxquels le secteur est confronté et l’impact de COVID-19. Nous concentrerons ensuite notre analyse sur les success stories de trois start-ups du secteur des TIC en Egypte, au Liban et en Tunisie qui ont bénéficié du projet THE NEXT SOCIETY. A travers un questionnaire, nous mettrons en évidence que certains des principaux obstacles sectoriels que ces startups ont identifiés sont le manque de compétence numérique des utilisateurs, la difficulté à pénétrer le marché numérique, le manque de connaissances et de compétences des populations et la capacité à faire grandir leurs projets et à les internationaliser.