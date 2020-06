L'X renforce sa collaboration avec le Maroc sur les énergies renouvelables

FRANCE / MAROC. L’École polytechnique (l'X) de Paris communique, jeudi 18 juin 2020, sur la signature, en avril 2020, d'un accord entre son Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD) et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) implantée à Benguérir au Nord de Marrakech.



Ce document prévoit deux axes majeurs de collaboration : les "bâtiments intelligents" - avec le développement de réseaux électriques de petite taille pour alimenter les bâtiments et quartiers en énergies renouvelables avec des moyens de stockage - et les "scénarios énergétiques" ciblant les mix énergétique favorables à la transition énergétique.



En 2019, l'X et l'UM6P se sont déjà associées pour développer la coopération académique autour des trois sujets : énergies renouvelables, transition énergétique et développement durable. Les mêmes établissements, avec le soutien du groupe marocain OCP et de la Fondation de l'X ont créé une chaire internationale sur le thème "Data science & processus industriels".



Depuis 2015, l'école d'ingénieurs parisienne a paraphé des accords de coopération au niveau Master avec l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès et l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN). En 2018, dans le cadre du Master Energy Environment : Science Technology and Management, quatre accords de double-diplôme ont été lancés avec l’École Hassania des Travaux Publics (EHTP), l’École Mohammadia d'Ingénieurs (EMI), l’École Nationale Supérieure d'Électricité et Mécanique (ENSEM) et l’École Nationale Supérieure des Mines de Rabat (ENSMR). Le Master STEEM de l’X est un diplôme d'études supérieures en deux ans, entièrement enseigné en anglais, conçu pour les futurs leaders de la transition énergétique, les principaux fabricants, les start-up innovantes et les organisations publiques.



Créée en 1794, l'X entretient des liens étroits avec les établissements d'enseignements supérieurs et de recherche marocains depuis 1948. Depuis 2000, elle a accueilli plus de 300 étudiants marocains, dont 98% issus de la filière des classes préparatoires aux grandes écoles et des trois grands lycées d'excellence (Moulay Youssef, Sainte Geneviève, Louis-le-Grand).