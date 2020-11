L'UpM proclame le 28 novembre comme "Journée internationale de la Méditerranée"

MEDITERRANEE. La réunion des États membres de l'Union pour la Méditerranée (UpM), vendredi 27 novembre 2020 en virtuel, a débouché sur la création d'une "Journée internationale de la Méditerranée".



Elle sera désormais fêtée chaque année, le 28 novembre, pour "favoriser une identité méditerranéenne commune, tout en favorisant les échanges interculturels et en embrassant la diversité de la région", précise un communiqué de l'UpM.



Ce cinquième Forum régional était organisé depuis la capitale catalane et coïncidait avec l'anniversaire des vingt-cinq ans du lancement du Processus de Barcelone. Les ministres représentants les quarante-deux États méditerranéens ont "convenu de concentrer tout particulièrement les efforts pour l'année à venir vers une intégration plus poussée des économies par la promotion du commerce et des investissements, l'encouragement de l'action en faveur du climat et des modèles de croissance durables et le soutien à la transformation digitale, tout en maintenant l'accent, mis depuis longtemps par l'UpM, sur l'émancipation et l'emploi des femmes, en particuliers des plus jeunes", indique la déclaration finale.