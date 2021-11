L'UpM pointe le potentiel inexploité de l'intégration en Méditerranée

Les pays de l'UpM représentaient 33% des exportations mondiales en 2018, soit plus de 6 billions $ de marchandises échangées. Cette valeur a triplé depuis 1996. Reste que "le poids de cette région dans le monde a reculé ces dernières décennies du fait de l’importance croissante des économies émergentes dans le commerce mondial", précise le rapport.Le document pointe que "si les différentes parties reconnaissent l’importance des échanges de services, comme l’attestent certains accords régionaux comme l’Accord de libre-échange d’Agadir (auquel s’ajoutent des négociations bilatérales en cours, mais pas encore en vigueur, notamment entre l’UE et le Maroc et entre l’UE et la Tunisie), seuls les accords d’association entre l’UE et les Balkans occidentaux réglementent les échanges de services".Même si pas moins de trente-trois accords commerciaux se trouvent actuellement en vigueur au sein de la région euro-méditerranéenne, "il subsiste un potentiel inexploité d'expansion des échanges entre les différents sous-groupes, principalement entre les Balkans occidentaux et Israël et les pays du Levant, et entre Israël et les pays du Levant et les pays d'Afrique du Nord", met en exergue l'étude.Parmi les points positif, figure la Tunisie, la Turquie et la Bosnie-Herzégovine. Ces pays se sont éloignés de leur secteur d'exportation traditionnel (agriculture, textile) pour commercialiser à l'extérieur un large éventail de produits, y compris les équipements de transport et les machines électroniques. Au contraire de l'Algérie (secteur minier) et l'Albanie (textile). Lire le rapport d'étape "Intégration régionale dans l'Union pour la Méditerranée (en français) Read the progress report "Regional integration in the Union for the Mediterranean (in english)