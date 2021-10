L'UpM accélère l'accès à l'enseignement supérieur des populations déplacées

"Pour les jeunes hommes et femmes des pays déchirés par la guerre, les possibilités d'éducation permettent de croire en l’avenir; et représentent une lueur d'espoir dans le quotidien des familles et des communautés entières. L'enseignement supérieur, dans les situations de crise, est souvent mis de côté. Pourtant, c'est un refuge pour les 18-28 ans. Il assure une protection, contribue à leur autonomie et est un catalyseur au redressement. Faire plus, mieux et plus vite n'est pas une option mais une nécessité qui profite à tous : à l'humanité, à la société et à la communauté universitaire", commente Helena Barroco, responsable du projet.



Selon l'UpM, seul 1% des réfugiés en âge d'étudier accède à l'enseignement supérieur alors que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) a l'objectif de porter cette proportion à 15% d'ici à 2030.



"Les universités et les centres de recherche ne doivent pas être sous-estimés dans le rôle moteur qu’ils jouent pour notre croissance. Ils agissent comme des centres névralgiques, abritant des pépites d'innovation, audacieuses et brillantes dont notre société a tant besoin", souligne Nasser Kamel. "Nous devons chercher à soutenir au mieux ces ressources, en permettant à nos jeunes de poursuivre leurs ambitions dans l'enseignement supérieur et au-delà", poursuit le Secrétaire Général de l'UpM.