L'Université Euromed de Fès et l'AFD créent un pôle régional d'innovation dans l'agritech

MAROC / FRANCE. L'Agence Française de Développement (AFD) et l'Université Euromed de Fès au Maroc ont signé, jeudi 16 juillet 2020, une convention de financement de 16,3 millions de dirhams (1,5 M€) pour créé un pôle régional d'innovation dans l'agritech.



Projet pilote, il s'intègre dans le démarche Tamkin Li Tanmia oeuvrant en faveur des acteurs locaux pour un développement durable et inclusif dans deux territoires : la province de Rhamma et la région de Fès-Meknès.



Le pôle régional d'innovation dans l'agritech accompagnera la montée en gamme de la filière agro-industrielle. "Plusieurs actions de renforcement de capacités, à travers l’appui aux entrepreneurs, la promotion de la recherche et développement et l’adaptation du tissu agricole locale aux normes internationales, seront financées par cette assistance technique. L’ambition de la région de Fes-Meknes est de voir émerger un cluster agro-industriel porté par l’entreprenariat et la digitalisation des économies", précise le communiqué commun aux deux partenaires.



Selon Mostapha Bousmina, Président de l’Université Euromed de Fès, "ce projet illustre notre volonté d’ancrer notre université dans son écosystème agricole et industriel local. Notre conviction est que l’innovation constitue un levier déterminant pour introduire davantage de valeur ajoutée dans les chaînes de production agricole de la région."



Milhoub Mezouaghi, directeur de l'AFD au Maroc, souligne "le pari de la fertilisation croisée entre l'Université, la recherche et l'industrie pour faire de l'innovation et de l'entrepreneuriat un facteur de la compétitivité et de l'attractivité de la région de Fès-Meknès" que va permettre ce pôle régional d'innovation dans l'agritech.