L'Union pour la Méditerranée lance la journée de la Méditerranée

MEDITERRANEE. L'Union pour la Méditerranée (UpM) a annoncé officiellement, vendredi 9 juillet 2021, la création d'une journée de la Méditerranée. Elle se déroulera désormais tous les 28 novembre avec comme objectif de "favoriser une identité méditerranéenne commune, tout en favorisant les échanges interculturels et en embrassant la diversité de la région", comme l'indique l'UpM.Cette date coïncide avec l'anniversaire de la Déclaration de Barcelone. Le 28 novembre 1995, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et de douze pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée avaient assisté à la première conférence euroméditerranéenne. Dans la capitale catalane, ils avaient paraphé un accord pour lancer le processus de partenariat euroméditerranéen. Treize ans plus tard, en 2008, naissait l'UpM et en 2010 son Secrétariat basé à Barcelone. L'institution est co-présidée, depuis 2012, par l'Union européenne et la Jordanie.Le principe de la Journée de la Méditerranée, et sa date, ont été actés lors du 5e Forum régional de l'UpM qui s'est tenu virtuellement le 27 novembre 2020. Les ministres de l'UpM avaient alors présentés vingt-cinq initiatives sur la thématique "25 ans : construire une Méditerranée plus forte", dont une concernait la création de cette journée. La proposition avait été adoptée à l'unanimité par les quarante-deux Etats membres de l'UpM (les 27 de l'UE et 15 du Sud et de l'Est de la Méditerranée).