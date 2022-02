L'Union pour la Méditerranée décrypte la participation économique des femmes dans la région Mena

Entre 2012 et 2020, le nombre de femmes présidentes de conseil d'administration a doublé en Europe et le nombre de femmes Pdg a triplé. Des chiffres qui semblent flatteurs, mais qui doivent cependant être relativisés. En effet, moins de 10% de ces postes sont occupés par une femme. Dans la région Mena, en 2019, seulement 4,8% des membres des conseils d'administration des plus grandes entreprises publiques étaient des femmes.Autre indication, les femmes salariées de la région Mena passent six fois plus de temps sur le travail domestique non rémunéré que sur celui rémunéré. Avant la pandémie, il s'agissait de 3,9 heures par jour en moyenne pour ces activités au foyer (contre 2,6 heures pour les hommes). Ce chiffre est passé en 2020, en pleine période de propagation intensive de la Covid-19 et avec la généralisation du télétravail, à 7,7 heures par jour pour les femmes salariées avec enfants de moins de douze ans (contre 4,5 heures pour les hommes).En novembre 2021, l'Onudi et l'UpM ont participé à la création du premier Mena Women Business Forum par le Business Club Africa (réseau de 6 000 cadres supérieurs) qui aidera quelque 130 femmes de cette région à créer et à développer leur entreprise.Lire aussi : L'égalité entre femmes et hommes devrait être atteinte dans ....60 ans