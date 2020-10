L'Union pour la Méditerranée approuve un mécanisme régional pour évaluer l'égalité des sexes

Quatre domaines prioritaires ont été définis et se déclineront en autant de rapports : "l'accès des femmes au leadership et à la prise de décision", "l'accès des femmes à la participation de la vie économique", "lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles", "lutte contre la discrimination fondée sur le sexe et les stéréotypes".



"Nous devons construire de nouvelles sociétés inclusives qui garantissent aux jeunes filles et aux femmes la place pour réaliser tout leur potentiel en tant qu'agents du changement et contribuer à leur développement sur le plan socio-économique. Ce mécanisme de suivi offrira un moyen efficace pour évaluer les progrès réalisés en matière des droits des femmes et à œuvrer collectivement pour accélérer la pleine participation des femmes dans la région", commente Nasser Kamel, secrétaire général de l'UpM.