L'Union européenne va construire son infrastructure de communication quantique

Appelé à devenir la colonne vertébrale de l'internet quantique européen, l'EuroQCI comprendra deux éléments : une composante terrestre utilisant les réseaux de communication par fibre optique existants et reliant des sites stratégiques au niveau national et transfrontalier, et une composante spatiale couvrant de longues distances dans l'UE et sur d'autres continents.



EuroQCI est porté par l'ensemble des États membres*, la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne. La déclaration politique les engage à étudier, au cours des douze prochains mois, les moyens de développer et de déployer cette infrastructure de communication quantique dans toute l'UE au cours des dix prochaines années. "J’encourage l’ensemble des États membres à se montrer ambitieux dans les actions qu’ils entreprendront, la mise en place de réseaux nationaux performants constituant le fondement de l’EuroQCI", commente Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission pour une Europe adaptée à l'ère numérique.



En octobre 2018, la Commission européenne a lancé la première phase du programme phare des technologies quantiques. Cette initiative d'1 mrd€ sur dix ans met en commun des ressources autour d'une feuille de route scientifique et technologique convenue en commun. Cinq domaines sont couverts : la communication quantique, l'informatique quantique, la simulation quantique, la métrologie et la détection quantiques, et la science fondamentale qui sous-tend les technologies quantiques.





* Signature de la déclaration politique en 2021 par la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas et l'Espagne, la Lettonie et l'Irlande

En 2020 par la République tchèque, l'Autriche, la Bulgarie, le Danemark, la Roumanie et l'Estonie

En 2019 par la Hongrie, le Portugal et la Pologne, la Croatie, Chypre, la Grèce, la France, la Lituanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Finlande.