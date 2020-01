L'Union européenne investit 1000 mrds€ dans la transition énergétique

Concrètement, ce Plan d'investissement pour une Europe durable va associer trois acteurs (secteur privé, budget de l'UE et budgets nationaux) et reposer sur autant de piliers.D'abord, lasur cette thématique va se situer au moins à hauteur de 25% du budget total. Ceci devrait représenterplus 114 mrds€ de cofinancements nationaux supplémentaires.Cette impulsion va permettre d'attirer les financements privés via, notamment, le fonds InvestEU qui pourrait mobiliser 279 mrds€ d'investissements privés et publics sur la même période en fournissant une garantie budgétaire de l'UE pour réduire le risque attaché aux opérations de financement et d'investissement.Parallèlement, les- objectif de(143 mrds€ en extrapolant sur dix ans) - se concentreront sur les régions les plus touchées par la transition grâce aualimenté par le budget de l'UE, les Etats membres et des contributions d'InvestEU ainsi que de la Banque européenne d'investissement ( BEI) . Près du tiers des opérations signées par cette dernière institution contribuent déjà à l'action pour le climat et la BEI ambitionne les 50% à partir de 2025. La Commission européenne présentera, en mars 2020, une proposition législative pour la mise en place, avec la BEI, d'une facilité de prêt au secteur public. La banque fournira une assistance technique et un service de conseil, pour générer une réserve de projets au bénéfice des régions en transition juste.Ensuite, un cadre global, et facilitateur pour leset le secteur public, se mettra en place pour assurer la transition vers la durabilité partout dans l'Union européenne, "en ciblant les investissements climatiques et environnementaux, ainsi que les investissements sociaux, dans la mesure où ces derniers sont en rapport avec la transition vers la durabilité", précise le rapport.Enfin, le plan fournira un soutien sur mesure aux administrations et aux promoteurs de projets pour les aider à définir, structurer et exécuter les projets durables.