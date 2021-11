L'Union européenne finance une station de traitement des eaux usées en Jordanie

JORDANIE / UE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) accorde un prêt souverain de 30 M€ pour améliorer l'approvisionnement en eau et moderniser les installations de traitement des eaux usées en Jordanie.Co-financé par une subvention de 30 M€ de l'Union européenne (UE), il va notamment se traduire par la construction d'une usine de traitement des eaux. Implanté à Al Ghabawi et d'une capacité de 24 750 m3 par jour, la station desservira jusqu'à 1 million de personnes, dont des réfugiés syriens vivant à Amman et Zarqa, qui ne sont pas aujourd'hui raccordés au réseau."Ce service atténuera l'impact environnemental de l'installation d'accueil actuelle à Ain Ghazal, et augmentera la résilience de la Jordanie dans les zones accueillant des réfugiés qui sont affectés par la crise de l'eau en cours", précise Philip ter Woort , directeur de la Berd pour la région Méditerranée orientale, dans un communiqué de son institution publié lundi 29 novembre 2021.Ce projet va notamment "permettre d'accroître la collecte des eaux usées à Amman et Zarqa, ainsi que réduire la charge biologique de la station d'épuration d'As-Samra", comme le rappelle Mohammad Al-Najjar, ministre jordanien de l'Eau et de l'Irrigation. "Il améliorera l'environnement et réduira la circulation des camions-citernes dans la région d'Ain Ghazal, résolvant les problèmes de circulation", poursuit-il.