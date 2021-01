L'Union européenne débloque une enveloppe de 8 M€ pour financer 55 chercheurs européens

UE. Dans le cadre du programme "Proof of Concept" du Conseil européen de la recherche (CER), l'Union européenne a décidé, jeudi 7 janvier 2021, d'allouer 8,25 M€ supplémentaires à l'innovationFinancée par Horizon 2020, le programme de recherche et d'innovation de l'UE, cette somme va aider cinquante-cinq scientifiques de premier plan (150 K€ par personne) à "explorer le potentiel commercial et sociétal de leurs résultats de recherches, mais aussi à améliorer nos vies", précise un communiqué de la Commission européenne.Les projets concernent notamment la lutte contre la Covid 19 avec, par exemple, un nouveau test peu coûteux et hautement fiable, mais aussi de nouveaux traitements potentiels pour les maladies dégénératives rétiniennes et la cécité ainsi que des "propositions pour un meilleur partage de l’expertise culturelle dans nos sociétés européennes toujours plus diversifiées (afin de favoriser la résolution des conflits et la protection des groupes sociaux défavorisés)"."Les subventions "Proof of Concept" octroyées aujourd’hui par le CER soulignent le rôle des résultats de la recherche exploratoire dans le développement d’innovations qui bénéficient à la société et à l’industrie. Les travaux de recherche ainsi financés devraient ouvrir de nouvelles perspectives et participer à relever les défis urgents dans les domaines de la santé, de la migration et du changement climatique, entre autres", souligne Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse.