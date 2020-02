L'Union européenne ajoute huit hommes d'affaires syriens à sa liste des sanctions

UE / SYRIE. Le Conseil européen a décidé, lundi 17 février 2020, d'allonger sa liste des sanctions visant le régime syrien en y intégrant huit éminents hommes d'affaires* et deux entreprises locales** - une privée et une semi-publique - avec lesquelles certains sont liés. Tous ses hommes, sept Syriens et un Libano-Syrien, et ses entités sont désormais visés par une "interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union européenne et leurs avoirs dans l'UE sont gelés au motif qu'ils sont responsables de la répression violente exercée à l'encontre de la population civile en Syrie, qu'ils tirent profit du régime ou lui apportent leur soutien, et/ou qu'ils sont associées à de telles personnes ou entités".Selon l'UE, les nouveaux entrants "font de gros bénéfices grâce à leurs liens avec le régime Assad et contribuent au financement de ce régime en retour, y compris via des co-entreprises, soutenues par l'Etat pour développer des projets sur des terres appartenant à des personnes déplacées par le conflit et expropriées".Déjà en janvier 2019, onze hommes d'affaires étaient venus renforcer cette liste Créée en 2011, la liste des sanctions comprend, à ce jour, 277 personnes et soixante-et-onze entités. Elle sera réexaminée le 1er juin 2020. Le 17 mai 2019, le Conseil a prolongé d'un an ses mesures restrictives à l'encontre du régime syrien et ceux qui le soutiennent.* Yasser Aziz Abbas, Mahir BurhanEddine Al-Imam, Waseem Al-Kattan, Amer Foz, Saqr Rustom,Abdelkader Sabra, Khodr Ali Taher, Adel Anwar Al-Olabi.** Al Qatarji Company, Damascus Cham Holding Company