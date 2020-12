L'UE veut approfondir ses relations avec l'Algérie

Plusieurs dossiers ont été abordés au cours de ces échanges du Conseil d'association : gouvernance et droits de l'homme, coopération économique et échanges commerciaux, environnement, énergie et migration. "La relation bilatérale est fondée sur le respect mutuel ainsi que sur la reconnaissance et le respect des valeurs universelles et des engagements internationaux ayant trait à l'Etat de droit et au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales", a rappelé l'UE dans un communiqué du Conseil de l'Union européenne.



Les crises libyennes et maliennes, le Processus de paix au Moyen-Orient et la question du Sahara occidental ainsi que la coopération régionale et la prévention comme la lutte contre le terrorisme et la radicalisation se trouvaient également à l'ordre du jour des discussions entre Josep Borrell et Sabri Boukadoum, ministre algérien des Affaires étrangères. "Les relations de l'UE avec l'Algérie sont vitales. L'Algérie est la porte de l'Afrique, l'Algérie est aussi un facteur de stabilité dans la région et elle aussi un marché de 45 millions d'habitants", a rappelé le chef de la diplomatie algérienne.