L'UE valide une directive sur la fixation des salaires minimaux légaux

Ce nouvel instrument juridique "établit un cadre pour le caractère adéquat des salaires minimaux légaux, en encourageant la négociation collective en matière de fixation des salaires et en améliorant l'accès effectif des travailleurs à la protection offerte par des salaires minimaux", comme le précise le communiqué. "Des salaires minimaux adéquats sont importants pour renforcer l'équité sociale et soutenir une reprise économique durable et inclusive. De meilleures conditions de vie et de travail profitent également aux entreprises ainsi qu'à la société et à l'économie en général en stimulant la productivité et la compétitivité", poursuit le texte.D'après des chiffres publiés par la Commission européenne fin octobre 2020, la proportion de personnes qui travaillent mais qui sont toujours confrontées à la pauvreté a augmenté, passant de 8,3% de la main-d'œuvre totale de l'UE en 2007 à 9,4% en 2018. L'Eurofound (Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail) indiquait en 2018 lors d'une enquête sur "les travailleurs rémunérés au salaire minimal ont du mal à joindre les deux bouts" que 39% des salariés de l'UE répondaient à cette question "assez difficilement", 20% "difficilement" et "11% "très difficilement". D'autre part, la même étude révélait que près de 60% des travailleurs rémunérés au salaire minimal étaient des femmes."L'Union européenne a tenu sa promesse. Les nouvelles règles régissant les salaires minimaux protègeront la dignité du travail et garantiront qu'il soit financièrement intéressant de travailler. Tout cela se fera dans le plein respect des traditions nationales et de l'autonomie des partenaires sociaux", commente Ursula von der Leyen. La Présidente de la Commission européenne s'était engagée dès son discours sur l'État de l'Union en septembre 2020 sur la protection des salariés.