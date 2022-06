L'UE va se fournir en gaz naturel auprès d'Israël via l’Égypte

L'UE va de son côté encourager les entreprises européennes à participer à des appels d'offres israéliens et égyptiens en matière d'exploration. L'accord-cadre sera le premier à permettre des exportations "significatives" de gaz israélien vers l'Europe, selon le ministre israélien de l'énergie. Naftali Bennett, l'a qualifié de "trajectoire très solide, positive, dans les relations d'Israël avec l'UE."



"Nous commençons à exploiter pleinement les possibilités qu'offrent les relations entre l'UE et l'Égypte, en plaçant au cœur de notre partenariat la transition vers une énergie propre et la lutte contre le changement climatique", indiquait Ursula von der Leyen au Caire. "L'Égypte est aussi un partenaire essentiel de nos efforts pour abandonner les combustibles fossiles russes et nous orienter vers des fournisseurs plus fiables", poursuivait-t-elle.



Selon un communiqué de la Commission européenne publié mercredi 15 juin 2022, l'UE et l'Égypte vont "nouer un partenariat méditerranéen pour l'hydrogène afin de promouvoir les investissements dans la production d'électricité renouvelable, le renforcement et l'extension des réseaux électriques, y compris les interconnexions transméditerranéennes, la production d'énergies renouvelables et d'hydrogène bas carbone, ainsi que la construction d'infrastructures de stockage, de transport et de distribution". Ce partenariat sur l'hydrogène sera signé lors de la COP27 qui se déroulera du 7 au 8 novembre 2022 à Charm El Cheikh. "L'Égypte a le potentiel pour devenir un leader dans la production et l'exportation d'énergies renouvelables", affirmait Ursula von der Leyen devant le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.