L'UE va investir plus d'1 mrd€ à Chypre dans le cadre de sa politique de cohésion sociale

Chypre va principalement obtenir plus de 387 M€ du Feder pour accompagner des investissements consacrés à la transition verte et conformes au Pacte vert pour l'Europe ("Green Deal"). Il s'agit notamment de projets dans les secteurs de l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la réduction des émissions de carbone. Mais aussi dans le développement de l'économie circulaire et durable, la préservation de la biodiversité locale ainsi que l'adaptation au changement climatique et aux événements connexes comme les inondations et les incendies de forêt.147 M€ viendront participer à l'amélioration de la compétitivité et au développement de la numérisation des Pme avec également la connexion de ces entreprises avec les systèmes nationaux de recherche et d'innovation. "Grâce à ces investissements, le pays vise à créer plus de 2 485 nouveaux emplois, dont 885 dans le domaine de la recherche et 133 000 nouveaux utilisateurs des services numériques publics", indique un communiqué de l'UE.Le nouvel outil FTJ fournira un budget de 101 M€ pour accélérer la transition énergétique et atteindre les objectifs fixés pour 2030 et 2050. Cette somme va venir renforcer les systèmes de transmission et de distribution de l'énergie pour permettre l'utilisation des technologies de stockage et la transition vers les énergies renouvelables.Parallèlement, le FTJ soutiendra aussi les mesures destinées aux petites et moyennes entreprises pour faciliter l'application des nouvelles technologies et accroître l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. Des actions d'éducation et de formation sont également prévues avec, en point d'orgue, la création d'une école technique verte. Implantée à Nicosie, la capitale, elle formera des jeunes aux technologies et aux compétences vertes, "comblant ainsi une lacune dans l'enseignement technique secondaire existant dans le pays", précise l'UE.