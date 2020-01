L'UE va investir 200 M€ dans le secteur spatial

UNION EUROPÉENNE. Un partenariat entre la Commission européenne et le groupe Banque européenne d'investissement va permettre à l'industrie spatiale de bénéficier de 200 M€ d'investissements.



Annoncé mardi 21 janvier 2020 et soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques, cet accord repose sur deux piliers : un prêt et un programme de capital-risque.



Le premier point concerne un prêt conditionnel (lié à la réussite commerciale) de 100 M€ destiné au nouveau programme de lanceurs Ariane 6. ArianeGroup est le maître d'oeuvre industriel et l'autorité de conception de ce programme de l'Agence spatiale européenne (ESA). Il a été signé à Bruxelles entre André-Hubert Roussel, président exécutif d'ArianeGroup, et Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d'investissement (BEI). Détenu à 50/50 par Airbus et Safran, ArianeGroup a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 mrds€ en 2018 et emploie 9 000 salariés.



Le second point consiste en la mise en place du premier programme de capital-risque du dispositif InnovFin. Une enveloppe de 100 M€ alimentera un fonds "InnovFin Space Equity" venant soutenir l'innovation et la croissance des petites et moyennes entreprises européennes du secteur des technologies spatiales.

Primo Space, un investisseur italien qui finance les technologies dans leur phase de démarrage, est le premier fonds sélectionné par le FEI dans le cadre de ce dispositif pilote. Avec une dotation cible de 80 M€, il figurera parmi les premiers fonds de transfert de technologies exclusivement consacrés aux technologies spatiales en Europe et sera le premier de ce type en Italie. Primo Space investira dans les projets ou entreprises au stade de la validation de concept, de l'amorçage ou à d'autres phases de leur démarrage et il favorisera la commercialisation d'innovations radicales dans le domaine des technologies spatiales en Italie et en Europe.



Selon la Commission européenne, "la valeur de l'économie spatiale européenne est déjà estimée à 50 mrds€ (chiffre de 2019) et la recherche en matière de technologies aérospatiales est l'un des domaines prioritaires relevant des volets «primauté industrielle» et «défis de société» du programme-cadre «Horizon 2020»."