L'UE va investir 1,2 mrd€ dans des projets de coopération industrielle du domaine de la défense

700 entreprises et organismes de recherche et de technologie (ORT) de vingt-six États membres et la Norvège participent aux soixante-et-un projets sélectionnés. Ils regroupent en moyenne dix-huit entités de huit pays. 43% des participants à ces conglomérats sont des Pme. Pour Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, ceci "montre que le programme du Fonds européen de la défense concerne bel et bien toute la chaîne de valeur industrielle de l'UE". Les Pme vont recevoir près de 20% du financement européen total demandé.



Les projets relèvent de domaines aussi variés que la prochaine génération d'avions de combat, de chars et de navires, des technologies critiques pour la défense (nuage militaire, intelligence artificielle, semi-conducteurs, espace, cyberespace, contre-mesures médicales), d'autres de rupture notamment dans les technologies quantiques ou les nouveaux matériaux.



Sur les 1,2 mrd€, une enveloppe de 322 M€ est consacrée à trente-et-un projets de recherche, une autre de 845 M€ à trente projets à grande échelle visant à développer des systèmes et des technologies pour les capacités de défense. Margrethe Vestager voit dans l'excellence de ces dossiers une preuve que "la coopération industrielle en matière de défense en Europe peut devenir une réalité, même à grande échelle ".



Selon Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, "le Fonds européen de la défense présente aujourd'hui des résultats concrets en vue d'une industrie européenne de la défense plus intégrée à même de favoriser l'innovation et de fournir des capacités de pointe à nos forces armées. Grâce au Fonds européen de la défense, la coopération européenne dans le domaine de la défense devient de plus en plus la norme. Nous dépensons mieux en dépensant collectivement. Les États membres et l'industrie européenne de la défense en bénéficieront tous, quelle que soit leur taille".