L'UE va aider les agriculteurs touchés par les conséquences de la guerre en Ukraine

Le budget global consacré à ce nouveau dispositif pourra atteindre jusqu'à 1,4 mrd€. Il sera "destiné aux bénéficiaires les plus touchés par la crise actuelle, ceux qui favorisent l'économie circulaire, la gestion des nutriments, l'utilisation efficace des ressources ou des méthodes de production respectueuses de l'environnement et du climat", précise la Commission européenne. Ils pourront recevoir jusqu'à 15 000€ (agriculteurs) et 100 000€ (Pme). Ces sommes leur seront versées au plus tard le 15 octobre 2023."Les agriculteurs, avec le soutien de la politique agricole commune, continuent de prouver sans relâche leur valeur en produisant des denrées alimentaires dans des conditions difficiles. Après la pandémie de Covid-19, ils sont aujourd'hui durement touchés par les conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine. La survie de certains d'entre eux est en jeu. Grâce à cette mesure, la dernière en date d'une série de mesures prises dans le cadre de la PAC, nous les soutenons afin qu'ils puissent continuer à produire les denrées alimentaires dont le monde a besoin, à s'occuper de leurs terres et à pourvoir aux besoins de leur famille", souligne Janusz Wojciechowski, Commissaire européen à l'agriculture.L'Union européenne a adopté, le 23 mars 2022, un train de mesures d'aide en faveur des agriculteurs - révélé dans une communication titrée "Préserver la sécurité alimentaire et renforcer la résilience des systèmes alimentaires" - pour un total de 500 M€. Le 10 mai 2022 , la Commission européenne a déjà approuvé une aide d'État de 400 M€ aux exploitations agricoles et piscicoles d'élevage françaises impactées par la crise géopolitique causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des sanctions liées.Pour les mêmes raisons, voici quelques jours , elle a également autorisé l'État italien à soutenir, à hauteur de 1,2 mrd€ les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l'aquaculture.