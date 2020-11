L'UE va accorder 47,5 mrds€ supplémentaires pour la lutte contre les conséquences de la Covid-19

UE. Le Parlement et le Conseil européen ont conclu, mercredi 18 novembre 2020, un accord provisoire pour "déployer des ressources et des mesures additionnelles afin d'atténuer les effets immédiats de la crise de la Covid-19".



L'UE veut encourager la relance suite aux conséquences sociales de la pandémie et préparer une relance verte, numérique et résiliente de l'économie européenne. Son programme REACT-EU va débloquer 47,5 mrds€ supplémentaires sur deux ans, dont 37,5 mrds€ pour 2020 et 10 mrds€ pour 2022. L'enveloppe viendra des Fonds structurels de l'UE.



Il reste au Parlement européen et au Conseil européen à voter ce texte.



Début septembre 2020, une somme de 55 mrds€ avait été allouée par le même programme.