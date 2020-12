L'UE sanctionne, timidement, la Turquie pour ses actions en Méditerranée orientale

TURQUIE / UE. Il s'appelle Oruç Reis. Ce bateau d'exploration gazière, avec le drapeau rouge et blanc de son pays peint sur son flanc, stigmatise depuis juillet 2020 les différents entre l'Union européenne et la Turquie. Le navire, bien escorté, évolue dans des zones maritimes revendiquées par la Grèce et la République de Chypre. Et ceci a réveillé l'UE qui, en juillet 2019 et pour les mêmes raisons, avait suspendu les sessions du Conseil d'association, chargé de préparer l'entrée de la Turquie en son sein.Malgré les menaces de nouvelles sanctions, dont les premières concrètes datent de septembre 2020 avec une résolution du Parlement européen , Recep Tayyip Erdogan, président turc, a remis ce navire à la mer, en octobre 2020 . Et voilà qu'aujourd'hui, elles tombent. Même si elles demeurent très timides en rejetant par exemple la suggestion de sanctions économiques contre certains secteurs d'activité et un embargo européen sur les armes à la Turquie proposé par Athènes.Dans le nuit du vendredi 11 décembre 2020, les dirigeants de l'Union européenne, réunis en sommet à Bruxelles, ont décidé de sanctionner les actions qualifiées d'"illégales et agressives" de la Turquie contre Athènes et Nicosie. Le Conseil européen précise que les mesures adoptées sont des sanctions individuelles. La liste noire des personnes concernées sera publiée dans les prochaines semaines et soumise à l'approbation des Etats membres. Elle viendra en fait rejoindre celle déjà établie en novembre 2019 pour sanctionner les activités de forage de la Turquie du Yavuz dans les eaux de la République de Chypre. Y figurent deux responsables de la Turkish Petroleum Corporation (TPAO) interdits de visa pour se rendre dans l'Union européenne et dont les avoirs européens ont été gelés.