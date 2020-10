L'UE s'unit pour mieux lutter contre les feux de forêt

UE. Quatorze partenaires (voir ci-dessous) de sept pays européens* vont oeuvrer ensemble dans la nouvelle plate-forme Safers (Approches structurées pour les situations d'urgence liées aux incendies de forêt dans les sociétés résilientes), destinée à "réaliser un système complet de gestion des urgences" pour mieux lutter contre les incendies de forêt.



Ils se réunissent les 8 et 9 octobre 2020 sous l'égide de la fondation Links basée à Turin et chargée de coordonner ce nouveau projet. En 2019, la chaleur intense et la sécheresse se trouvaient à l'origine de la propagation de plus de 1 600 feux, soit plus de trois fois la moyenne de la décennie. La France et l'Espagne sont les deux pays les plus touchés par cette progression.



Safers va agréger "les données d'observation de la Terre et les services offerts par le programme Copernicus de l'UE, des données provenant des réseaux sociaux et d'autres applications utilisées par les citoyens ainsi que par le personnel d'urgence, des données en temps réel fournies par des capteurs précis pour détecter la fumée ou les incendies", comme l'indique un communiqué du Semide (Système euro-méditerranéen d'information sur les savoir-faire dans le domaine de l'eau), un des partenaires français.