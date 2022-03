L'UE prévoit une directive pour atteindre l'égalité femmes-hommes dans les conseils d'administration

Le Conseil de l'UE prévoit cependant que les pays disposant déjà d'objectifs nationaux pour parvenir à une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes "peuvent suspendre les exigences prévues par la directive en matière de nomination ou d'élection". De même, il appartiendra à chaque pays (et non pas aux entreprises !) de choisir entre les 40% pour les administrateurs non exécutifs et les 33% pour tous les membres du conseil d'administration."L'accord intervenu aujourd'hui au Conseil constitue une étape importante. J’appelle de mes vœux le début rapide des négociations avec le Parlement européen pour parvenir à une adoption définitive de cette directive qui permettra de lutter contre le plafond de verre auquel les femmes sont encore trop souvent confrontées dans le monde du travail", commente Élisabeth Borne, ministre française du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, présidente du Conseil de l'UE, au titre de la Présidence française de l'Union européenne (PFUE).La prochaine étape après cette décision sera en effet la tenue de négociations entre le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Les deux instances doivent parvenir à une position commune pour voter la directive. Elle devra, une fois adoptée, être transcrite dans tous les droits nationaux des États membres.En octobre 2021, seuls 30,6 % des membres des conseils d'administration et 8,5 % des présidents des conseils étaient des femmes dans les entreprises de l'Union européenne. Alors qu'elles représentent environ 60% des nouveaux diplômés universitaires dans l'UE.Le Conseil de l'Union européenne avait déjà acté, en décembre 2021 , une position commune sur un projet législatif de lutte contre l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes.Lire aussi: L'entrepreneuriat dans la région euro-méditerranéenne continue d'avoir un visage masculin ET L'égalité entre femmes et hommes dans l'UE devrait être atteinte dans ... 60 ans