L'UE obtient 7,4 mrds€ de contributions pour financer un vaccin contre le coronavirus

UE. Grand succès pour la collecte en ligne mondiale organisée, lundi 5 mai 2020 par la Commission européenne, pour financer la recherche et le développement d'un vaccin contre le Covid-19. Sa présidente Ursula von der Leyen a annoncé avoir recueilli 7,4 mrds€ auprès de donateurs parmi lesquels plusieurs célébrités comme Bill et Melinda Gates (125 M€ à travers leur fondation), Madonna (1 M$), .... mais principalement des Etats. "Nous devons développer un vaccin, le produire et le déployer dans tous les coins du monde. Et nous devons le rendre disponible à des prix abordables", soulignait Ursula von der Leyen lors de son appel aux dons.



Ainsi, la France offre 500 M€, l'Allemagne 525 M€, l'Afrique du Sud 1,1 mrds€. L'Union européenne a elle mis dans le pot 1 mrd€. Les Etats-Unis n'ont pas voulu contribuer à ce téléthon transcendant les frontières, préférant se lancer dans la bataille seuls. Donald Trump, en conflit avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), souhaite disposer d'un vaccin américain d'ici à la fin de l'année 2020.



La somme promise, l'objectif était fixé à 7,5 mrds$, devrait augmenter dans les prochaines heures. La Principauté de Monaco, la Turquie et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont en effet indiqué qu'elles s'associeraient à la démarche, sans préciser le montant de leur participation. La collecte devrait se poursuivre jusqu'à fin mai 2020. Selon le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, "il faudra cinq fois ce montant" pour réussir à développer et distribuer un vaccin.



L'OMS a souligné en cette action, par la voix de son directeur général Thedros Adhanom Ghebreyesus, "une démonstration puissante et inspirante de la solidarité mondiale." Il a parlé d'une "occasion pour le monde de s'unir face à une menace commune, mais aussi pour bâtir un avenir en commun."