L'UE n'arrive pas à apaiser les tensions entre la Serbie et le Kosovo

"Nous voyons le retour de la guerre sur notre continent après l'invasion russe de l'Ukraine. Nous sommes confrontés à un moment dramatique et très dangereux pour notre continent. Et ce n'est pas le moment d'accroître les tensions. Il est temps de chercher des solutions et de résoudre les questions en suspens depuis longtemps", soulignait Josep Borell, dans son discours après ses entretiens. "Il existe, certes, des différences bien connues entre eux quant à leur point de vue sur le statut final des relations entre le Kosovo et la Serbie, sur ce qu'il devrait être. Mais ils ont convenu de poursuivre les discussions sur une base régulière au cours de la période à venir afin de faire avancer rapidement le processus de normalisation", précisait-t-il. Tout en prévenant fermement, "la communauté internationale ne veut pas assister à un regain de tension dans la période à venir. Les deux parties seront pleinement responsables de toute escalade sur le terrain".



Les deux responsables politiques ont donc accepté de reprendre les négociations dans les prochains jours, sans trop de conviction. "Nous ne sommes d'accord sur pratiquement aucun point (...) J'espère qu'un miracle viendra et que nous parviendrons à un accord. Je continuerai à lutter pour la paix et la stabilité", indique Aleksandar Vucic. Avant d'ajouter, "cela ne dépend pas de moi (...) il existe une nouvelle génération de jeunes (Serbes) au Kosovo qui ne toléreront pas cette situation, qui ne voudront pas endurer la terreur, qui ne voient pas le Kosovo comme un Etat indépendant, mais comme un territoire de Serbie, en accord avec le droit international".



Albin Kurti dresse un autre tableau. "D'un côté, vous avez l'Etat démocratique du Kosovo avec sa police professionnelle. De l'autre, des structures serbes illégales, transformées en gangs criminels, qui érigent des barricades", certifie-t-il. "Les institutions et les citoyens du Kosovo, dans la situation actuelle, ont des raisons d'être vigilants quant à l'approche destructrice de notre voisin du nord à l'égard du Kosovo et de la région en général, dans le cadre de l'agenda préjudiciable de la Russie pour l'Europe et les Balkans", complète-t-il.



Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), avait également reçu, mercredi 17 août 2022, les deux hommes pour les appeler à "la retenue", "à la bonne foi" et les exhorter à "empêcher une nouvelle escalade". Mercredi 17 août 2022, il a également prévenu que la force de maintien de la paix de l'Otan au Kosovo (Kfor implantée depuis 1999) était "prête à intervenir si la stabilité était menacé" et assurerait "la liberté de mouvement pour tous les habitants".



120 000 Serbes, principalement installés dans le Nord du pays à la frontière avec la Serbie, sont recensés au Kosovo sur une population de deux millions. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du Kosovo.