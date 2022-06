L'UE légifère pour s'assurer de ne pas manquer de gaz cet hiver

En raison des circonstances exceptionnelles et de la rapidité des échéances, les objectifs de stockage pourront être atteints avec du Gaz naturel liquéfié (GNL) ou des carburants alternatifs. De même, l'UE décrète que certains États membres ne disposant pas d'installations de stockage sur leur territoire, devront disposer de 15% de leur consommation nationale annuelle de gaz dans des stocks situés dans d'autres pays de l'UE, tout en ayant aussi accès aux réserves de ces pays en cas de besoin.



Pour éviter tout risque potentiel d'influence extérieure sur les infrastructures, tous les opérateurs des sites de stockage souterrain de gaz devront bénéficier d'une certification délivrée par les autorités des États membres concernés. "Une procédure de certification accélérée est prévue pour les sites de stockage d’une capacité supérieure à 3,5 TWh et ayant été remplis à des niveaux inférieurs à la moyenne de remplissage de l’Union en 2020 et 2021", précise le communiqué.



"Les obligations de remplissage des capacités de stockage expireront le 31 décembre 2025, tandis que les obligations de certification des opérateurs de stocks continueront au-delà de cette date. Le règlement prévoit d'accorder une dérogation à Chypre, à Malte et à l'Irlande tant que ces pays ne seront pas directement interconnectés avec le système gazier d'autres États membres", souligne le Conseil européen.