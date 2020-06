L'UE lance un site d'information pour favoriser le tourisme dans ses États membres

UE. Dans le cadre du paquet Tourisme et transports adopté le 13 mai 2020 , et pour assurer au mieux le retour à la normale dans cette période de l'après-Covid-19, la Commission européenne lance, lundi 15 juin 2020, un site spécifique . Baptisé "Re-open EU" ("rouvrir l'UE"), il comprend des informations en temps réel sur les frontières et sur les moyens de transport et services touristiques disponibles dans les Etats membres. Une application web est également proposée pour pouvoir y accéder depuis des appareils mobiles."Re-open EU" dédie une page aux "systèmes de bons d'achat qui permettent aux consommateurs de soutenir leurs hôtels ou restaurants préférés en achetant des bons pour un futur séjour ou repas après la réouverture de ces établissements, de manière à aider le secteur européen de l'hôtellerie et de la restauration à mesure que les restrictions sont levées et les frontières rouvertes. Les bons d'achat aident les entreprises à surmonter leurs difficultés de trésorerie en étant payées pour des services qu'elles fourniront ultérieurement. Le montant payé par le client est versé directement au prestataire de services", indique la Commission européenne.