L'UE lance un observatoire pour les projets durables liés aux océans

UE. La Commission européenne a décidé de lancer, jeudi 19 mai 2022, un Observatoire de l'économie bleue de l'Union européenne. Cette plate-forme de communication se veut "un guichet unique pour les activités liées aux océans, les données socio-économiques et scientifiques les plus récentes, les informations sur le marché et les tendances actuelles", détaille un communiqué."Il comblera le manque de connaissances qui existe aujourd'hui dans le secteur et aidera les entreprises, les décideurs politiques et les parties prenantes à prendre des décisions éclairées dans la réalisation de leurs projets", commente Virginijus Sinkevičius, commissaire européen chargé de l'environnement, des océans et de la pêche. "Ceci permettra de construire une économie bleue durable, résiliente et climatiquement neutre dans l'UE", insiste la Commission européenne. et de "mettre en œuvre des projets au profit des communautés côtière".La création de cet observatoire s'inscrit dans la stratégie de transition de la Commission européenne, baptisée Pacte Vert pour l'Europe (Green Deal) adoptée en juillet 2021 , et son chapitre économie bleue durable.Ce domaine a été abordé en détail pour la première fois dans sa dimension environnementale par l'UE dans un rapport sur l'économie bleue , Publié en juin 2020, ses auteurs indiquaient notamment, "Nous veillerons à ce que la recherche, l'innovation et l'éducation contribuent à la transition vers une économie bleue européenne".