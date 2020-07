L'UE lance le premier appel à proposition de son Fonds pour l'innovation

UE. Dans l'optique de stimuler la relance verte, la Commission européenne investi 1 mrd€ dans un Fonds pour l'innovation destiné à soutenir des projets innovants axés sur les technologies propres. Et plus particulièrement, comme l'indique un communiqué, il "financera les dernières percées technologiques dans le domaine des énergies renouvelables, des industries à forte intensité énergétique, du stockage de l'énergie, ainsi que du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone. Il stimulera la relance verte en créant des emplois locaux pérennes, ouvrant la voie à la neutralité climatique et renforçant la primauté technologique européenne à l'échelle mondiale".



La Commission européenne lance, vendredi 3 juillet 2020, le premier appel à proposition de ce Fonds pour l'innovation dont l'activité est prévue de 2020 à 2030. Toutes les entreprises des secteurs éligibles domiciliée dans un des Etats membres de l'Union européenne, de l'Islande ou de la Norvège peuvent y participer. La date limite de soumission des dossiers - sur le portail "financements et appels d'offres" de l'UE - est fixée au 29 octobre 2020 à 17h (heure de Bruxelles).



Un autre appel à projets sera lancé en 2021 avec une remise avant le 23 juin 2021.



Le Fonds pour l'innovation sera mis en oeuvre par l'Agence exécutive "innovation et réseaux" (INEA). Il est financé par les recettes émanant de la mise aux enchères des quotas d'émissions du système d'échange de quotas d'émissions de l'UE.



Les projets prometteurs n'étant pas encore prêts à être commercialisés bénéficieront d'un budget distinct de 8 M€ réservé à l'aide à leur développement. Ils seront pris en charge par la Banque européenne d'investissement (BEI).