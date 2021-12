L'UE finance l'extension de la plus grande décharge de Jordanie

JORDANIE / UE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) et l'Union européenne annoncent, mardi 7 décembre 2021, leur soutien au projet de modernisation de la décharge d'Al Ghabawi, la seule pour la capitale jordanienne.La Berd consent un prêt de 7,9 millions de dinars jordaniens (9,87 M€) à la municipalité du Grand Amman et l'Union européenne accorde une subvention de 5 M€ pour créer une nouvelle cellule d'enfouissement. Ce financement entre dans le cadre du programme de réponse à la crise des déchets solides de la GAM mené par la Berd depuis 2016 A cause de la pandémie de Covid-19 et de la crise des réfugiés en provenance de Syrie, la décharge d'Al Ghabawi doit faire face à "une augmentation significative des quantités de déchets solides reçues, ce qui a entraîné un remplissage plus rapide que prévu des cellules de la décharge", précise un communiqué de la banque.La sixième cellule construite va accroître de 6 millions de mètres cubes les capacités du site et permettre une gestion des déchets de trois ans supplémentaires.