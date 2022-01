L'UE estime à 500 mrds€ les investissements nécessaires dans le nucléaire d'ici à 2050

UE. Dans un entretien accordé au quotidien français le Journal du Dimanche (JDD), publié dimanche 9 janvier 2022, Thierry Breton indique que l'UE doit investir massivement dans de nouvelles génération de centrales nucléaires. Le commissaire européen au marché intérieur estime qu'il faudra consacrer une enveloppe de plus de 500 mrds€ d'ici à 2050 dont 50 mrds€ pour les installations déjà existantes avant 2030."La transition écologique entraînera une révolution industrielle d'une ampleur inédite. Ainsi qu'une course aux capitaux entre les diverses sources énergétiques - les énergies renouvelables devront par exemple à elles seules mobiliser 65 mrds€ d'investissements par an. Et il faudra ajouter à cela 45 mrds€ d'investissements annuels pour se doter d'infrastructures de réseaux supplémentaires", précise Thierry Breton.Le 31 décembre 2021, la Commission européenne a dévoilé une proposition controversée de labellisation verte pour les centrales nucléaires et à gaz. Ceci offrirait un sésame à cette énergie pour entrer dans la "taxonomie". Ce système de classification européen des activités économiques ouvre le droit aux investissements à bénéficier de meilleures conditions de financement au nom d'une contribution positive à la préservation de l'environnement dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Le texte se trouve désormais entre les mains des États membres qui doivent donner leur avis, et leurs éventuels amendements, avant que le Parlement européen ne se prononce par un vote.La France, qui préside depuis le 1er janvier 2022 le Conseil de l'Union européenne et veut relancer sa filière nucléaire, et plusieurs pays de l'Europe centrale (Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie notamment car elles entendent remplacer le charbon par le nucléaire) soutiennent cette démarche. L'Allemagne et la Belgique (qui démantèle ses installations atomiques) sont beaucoup plus réticentes. En juillet 2021, quatre-sept eurodéputés avaient plaidé dans une lettre adressée à la Commission européenne pour la construction de nouvelles centrales nucléaires. Le statut du nucléaire continue de faire débat.