L'UE engage 82 M$ pour verdir les Pme égyptiennes

ÉGYPTE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) annonce, mardi 21 décembre 2021, l'ouverture d'une ligne de crédit d'un montant de 32 M$ (28,3 M€) à Ahli United Bank in Egypt (Aube). La banque locale rétrocédera cette enveloppe sous forme de prêts aux Pme pour contribuer à "améliorer l'accès au financement des petites entreprises qui restent mal desservies malgré leur rôle crucial dans l'économie égyptienne", souligne un communiqué de la Berd.L'Aube pourra ainsi étendre son soutien à celles situées dans les régions reculées, en dehors du Grand Caire et d'Alexandrie.De son côté, l'Union européenne (UE) prêtera 10 M$ (8,9 M€) supplémentaires pour la chaîne de valeur dans le cadre de son programme pour le commerce et la compétitivité. S'ajouteront 12 M$ (10,6 M€), en collaboration avec le Fonds vert pour le climat (FVC/GCF), pour la chaîne de valeur verte.Toujours distribué par l'Ahli United Bank in Egypt, filiale à 95,7% par Ahli United Bank, la plus importante banque de Bahreïn, ces sommes s'adresseront aux Pme des secteurs de l'agroalimentaire, de la fabrication et des services, de la logistique et des technologies de l'information et de la communication. Ces prêts sont destinés à financer les investissements dans les technologies avancées et dans des solutions d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique pour favoriser les chaînes de valeur vertes.En février 2020, la Berd avait aussi actionné le Fonds vert pour le climat en cofinancement de deux prêts accordés à la banque commerciale locale QNB Alahli pour les rétrocéder aux Pme voulant investir pour lutter contre le changement climatique.